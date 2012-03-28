Суд окончательно решил не закрывать украинскую школу в Донецке

{1-} 27 марта Донецкий апелляционный административный суд оставил в силе постановление суда первой инстанции - Ворошиловского районного суда г. Донецка об отмене решения Донецкого городского совета о ликвидации украиноязычной школы №111.

Об этом сообщила правозащитница, представительница истца в суде Мария Олийнык.

Суд, рассмотрев в открытом заседании апелляционную жалобу Донецкого городского совета на постановление Ворошиловского районного суда от 30 января 2012 года по административному делу (№2а/0508/14/12) по иску Ирины Кругловой, постановил «оставить без изменений» решение суда первой инстанции, передает УНИАН.

Таким образом, остается в силе принятое 30 января Ворошиловским райсудом постановление «Признать противоправным и отменить решение Донецкого городского совета от 15.04.2011 г. о ликвидации Донецкой общеобразовательной школы I – III ступеней №111».

В решении Донецкого апелляционного административного суда, принятом коллегией судей, также говорится: «Постановление суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра приобретает законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано непосредственно в Высшем административном суде Украины в течение 20 дней со дня вынесения постановления в полном объеме».

Напомним, 30 января, в Ворошиловском райсуде Донецка было признано незаконным решение от 15 апреля 2011 года о ликвидации украинской школы № 111.

Судья Олег Орехов постановил удовлетворить требования мамы двоих учеников Ирины Кругловой и отменил решение власти, которым нарушены права детей. Госбюджет так же должен вернуть женщине сумму уплаченной ею пошлины.

Ранее Главред» сообщал, что Верховная Рада отклонила проект постановления о введении моратория на закрытие украинских школ в регионах, где они составляют менее половины от их общего количества. «За» принятие соответствующего законопроекта проголосовали 66 народных депутатов.

фото: gazeta.ua

Новости по теме:

Герман хочет ввести мораторий на закрытие украинских школ на востоке Украины

Генсеку украинцев пожаловались на закрытие украиноязычной школы

В Донецке будут митинговать ученики закрывающихся школ

В Донецке сняли с повестки вопрос о закрытии украинской школы