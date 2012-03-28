Янукович встретился с премьер-министром Южной Кореи

{1-}Президента Виктор Янукович встретился в Сеуле с премьером Республики Корея Ким Хван Сиком и обсудил с ним широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Корейский премьер рассказал, что его правительство высоко оценивает вклад Украины в обеспечение международной ядерной безопасности, сообщила пресс-служба украинского Президента.

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«Правительство Кореи вместе с международным сообществом высоко оценивает вклад Украины в обеспечение ядерной безопасности», - отметил Ким Хван Сик.

Он также выразил уверенность, что участие Януковича в Сеульском саммите будет способствовать дальнейшему укреплению ядерной безопасности в мире.

Говоря о развитии двусторонних отношений стран, корейский премьер обратил внимание на успешное выполнение всех договоренностей, достигнутых во время его официального визита в Украину в сентябре 2011 года.

Ким Хван Сик поблагодарил Януковича за постоянное внимание к ходу реализации указанных договоренностей.

Ранее «Главред» сообщал, что вовремя визита корейского премьера в Украину он обсудил с Януковичем и премьером Николаем Азаровым совместное освоение космоса, сборку поездов и открытие авиарейса «Сеул—Киев».

фото: president.gov.ua

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