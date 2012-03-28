В США самолет вынуждено сел из-за буйного помешательства капитана (ФОТО,ВИДЕО)

28 марта 2012, 08:35

В США совершавший внутренний рейс самолет совершил вынужденную посадку, причиной которой, по утверждениям пассажиров, стали буйная истерика капитана судна и его крики о взрывном устройстве.

Представители авиакомпании JetBlue, осуществлявшей этот рейс, заявили, что приземление в городе Амарилло в штате Техас после трех с половиной часов полета было вызвано "медицинской ситуацией" с капитаном воздушного судна.

Самолет, на борту которого находилось 135 пассажиров, направлялся из Нью-Йорка в Лас-Вегас. Сообщается, что один из членов экипажа был выведен из кабины и больше не допускался к проведению полета, пишет CBS.

"Мы слышали слово "бомба", - рассказала летевшая этим рейсом Хейди Карг телекомпании Си-эн-эн. - Мы не знали точно, что происходило".

Она добавила, что слышала выкрики капитана: "Мне нужен код, дайте мне код, мне нужно попасть туда".

Также, по словам Карг, один из пилотов объявил по громкой связи, что ему необходима помощь, чтобы усмирить капитана судна. Несколько мужчин, рассказала она, смогли повалить его на пол.

По информации, распространенной Федеральным управлением гражданской авиации США, пилоту самолета пришлось изолировать капитана после того, как тот стал проявлять признаки неуправляемого поведения.

После приземления он был отправлен в больницу, а место капитана занял другой пилот JetBlue, который случайно оказался в числе летевших в этом же самолете.

Как сообщил  пассажир Гранн Хеппс, на земле все находившиеся на борту были выведены из самолета и опрошены.

Никто из них не пострадал.

К расследованию летного инцидента, помимо авиационных властей, подключены ФБР и полиция города Амарилло.

Схожая ситуация произошла в 2008 году, когда во время рейса самолета авиакомпании Air Canada из Торонто в Лондон у одного из пилотов случился нервный срыв. После того, как его успокоили при помощи лекарств, лайнер совершил экстренную посадку в Ирландии.

Ранее Главред  также сообщал, что американский авиалайнер, совершавший рейсовый полет из Бостона в Чикаго, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Баффало из-за ложного звонка об угрозе теракта на борту самолета.

По словам сотрудников ФБР, в полицию поступил звонок от неизвестной, утверждавшей, что на борту рейса находится женщина, от которой может исходить потенциальная угроза.

фото: xn--h1afcfd9h.com.ua

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