Подробности встреч Януковича с мировыми лидерами: с Обамой он говорил 4 минуты

28 марта 2012, 08:49

{1-} 27 марта Президент Виктор Янукович на саммите по вопросам ядерной безопасности в Сеуле, пообещал начать строительство саркофага над Чернобыльской АЭС 26 апреля. Также состоялись встречи главы украинского государства с президентом США Бараком Обамой, а также главами Еврокомиссии и Европейского совета Жозе Мануэлом Баррозу и Херманом ван Ромпеем.

Президент Виктор Янукович прибыл на саммит по вопросам ядерной безопасности на второй день мероприятия, к началу пленарного заседания. В переговорах на высшем уровне Украине была отведена важная роль — Виктор Янукович официально объявил коллегам, что Украина выполнила главную договоренность предыдущего, вашингтонского саммита, избавившись от обогащенного урана, пишет  Коммерсантъ Украина.

Выступая в Сеуле, Янукович также заверил мировую общественность, что Украина делает все возможное для защиты оставшихся ядерных объектов, "реализуя многоуровневый подход в системе безопасности".

Наиболее ожидаемыми событиями поездки Виктора Януковича в Сеул были его встречи с мировыми лидерами, формат которых до последнего момента оставался неясен. Рано утром по южнокорейскому времени в пресс-службе президента сообщили, что достигнута договоренность о проведении переговоров Януковича с президентом США Бараком Обамой, а спустя несколько часов на сайте президента появилось совместное фото глав государств.

В официальном сообщении пресс-службы не раскрывалось содержание переговоров, а сам Виктор Янукович позже рассказал журналистам, что обсуждалась "инициатива Украины о создании научно-исследовательского центра мирового уровня на ЧАЭС". На предложение Украины "пока еще нет ответа", уточнил он.

Вопросы, не относящиеся к теме ядерной безопасности, не обсуждались, поскольку на это попросту не было времени. Для встречи Виктора Януковича и Барака Обамы не выделялось даже отдельной комнаты. Президенты беседовали стоя, а их встреча, включая приветственное и прощальное рукопожатия, продолжалась приблизительно четыре минуты, утверждает источник. Примечательно, что на сайтах государственного департамента и президента США и вовсе не сочли необходимым упоминать об этом событии.

В том же формате прошли переговоры господина Януковича с президентами Европейского совета и Еврокомиссии Херманом ван Ромпеем и Жозе Мануэлом Баррозу. Их встреча состоялась в зале пленарных заседаний саммита во время одного из перерывов, и тоже была непродолжительной. "Времени было немного... Мы не выполнили ту программу (переговоров.— ред.), которую планировали",— признался журналистам президент. По словам Виктора Януковича, он намеревался провести более длительные переговоры с руководством ЕС, но был вынужден изменить планы, чтобы успеть на встречу с господином Обамой.

Ранее Главред  писал, что Виктор Янукович и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун во время встречи в Сеуле обсудили пакет вопросов по сотрудничеству в сфере  ядерной безопасности.

"Генеральный секретарь ООН в частности высоко оценил участие нашего государства в международном сотрудничестве в этой сфере. Бан Ки Мун, кроме того, поблагодарил украинскую сторону за ее помощь Японии в рамках партнерской программы по преодолению последствий аварии на АЭС «Фукусима-1»", - говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

На встрече шла речь также об участии Украины в миротворческих операциях ООН и дальнейшем сотрудничестве в этом направлении.

фото: president.gov.ua

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