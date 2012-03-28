Оппозиция предложила нового кандидата на пост омбудсмена

{1-} Оппозиция решила выдвинуть нового кандидата пост уполномоченного Верховной рады по правам человека. Депутаты фракции БЮТ считают, что пост омбудсмена должна занять президент Международного правозащитного центра "Ла Страда—Украина" Екатерина Левченко. Необходимые для регистрации этой инициативы 113 подписей они обещают собрать "в ближайшее время". Представители парламентского большинства, поддерживающие кандидатуру Валерии Лутковской, считают, что шансы быть избранной у госпожи Левченко не высоки, пишет Коммерсантъ Украина.

Решение поддержать кандидатуру Екатерины Левченко на должность уполномоченного Верховной рады по правам человека было принято на заседании парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина" в пятницу, 23 марта. "Фракция решила выдвинуть Екатерину Левченко, она известный правозащитник, человек, который среди прочего занимается и проблемами гендерного равенства, кроме того, депутат прошлого созыва Рады",— сообщил первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Виктор Таран.

Необходимость выдвижения новой кандидатуры от оппозиции на пост омбудсмена возникла после отказа председателя Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения Захарова повторно баллотироваться на эту должность. Как известно, первая попытка Верховной рады избрать уполномоченного по правам человека закончилась неудачей: ни господин Захаров, ни его конкурент — уполномоченный в делах Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская — не набрали необходимых 226 голосов.

Левченко приняла предложение оппозиции без промедления. "После того как Евгений (Захаров.— ред. ) решил не выдвигать свою кандидатуру, мне позвонили из секретариата фракции "БЮТ-Батькивщина" и пригласили на заседание — я вернулась из командировки и уже в пятницу отвечала на вопросы депутатов о своей деятельности как правозащитника",— рассказала она.

В выборах омбудсмена, по ее словам, "важна не победа, а участие". "Необходимо привлечь внимание к правозащитному движению, выдвижение может стать поводом для того, чтобы наши идеи были услышаны",— подчеркнула правозащитник.

Согласно закону "Об уполномоченном Верховной рады по правам человека", выдвигать кандидата на этот пост могут председатель Верховной рады и народные депутаты при условии, что за него подпишутся не менее 113 депутатов. Пока на должность омбудсмена официально претендует только госпожа Лутковская. В ее поддержку парламентское большинство собрало более 260 подписей. "Других предложений пока что нет",— констатировал в начале недели спикер парламента Владимир Литвин, уточнив, что выборы уполномоченного намечены на 24 апреля.

В оппозиции обещают официально выдвинуть своего кандидата "в ближайшее время". "Подписи начали собирать на прошлой неделе — у нас есть твердых 100 голосов, и мы можем рассчитывать на поддержку коллег из НУНС",— сказал господин Таран. Он напомнил, что перед голосованием претендентов должен рассмотреть профильный парламентский комитет — по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. "Заседание комитета состоится в начале апреля. Не думаю, что за прошедшие 20 дней у Валерии Лутковской появился опыт правозащитной деятельности, поэтому уверен, что он одобрит кандидата от оппозиции",— добавил Виктор Таран.

В Партии регионов отмечают, что шансы Екатерины Левченко быть избранной не велики. "У нас есть своя кандидатура — Валерия Лутковская, но правозащитник от оппозиции сможет пройти комитет и представить свою программу с трибуны Верховной рады",— сказал заместитель главы профильного комитета Верховной рады Иван Попеску.

Как ранее сообщал Главред, 15 марта, в Верховной Раде состоялось тайное голосование по избранию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кандидатуру Евгения Захарова поддержали 134 народных депутата, за Валерию Лутковскую проголосовало 212 депутатов. Таким образом, ни один из кандидатов не набрал минимальной поддержки народных избранников.

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