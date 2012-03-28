Оппозиция предложила нового кандидата на пост омбудсмена

28 марта 2012, 09:09

{1-} Оппозиция решила выдвинуть нового кандидата пост уполномоченного Верховной рады по правам человека. Депутаты фракции БЮТ считают, что пост омбудсмена должна занять президент Международного правозащитного центра "Ла Страда—Украина" Екатерина Левченко. Необходимые для регистрации этой инициативы 113 подписей они обещают собрать "в ближайшее время". Представители парламентского большинства, поддерживающие кандидатуру Валерии Лутковской, считают, что шансы быть избранной у госпожи Левченко не высоки, пишет  Коммерсантъ Украина.

Решение поддержать кандидатуру Екатерины Левченко на должность уполномоченного Верховной рады по правам человека было принято на заседании парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина" в пятницу, 23 марта. "Фракция решила выдвинуть Екатерину Левченко, она известный правозащитник, человек, который среди прочего занимается и проблемами гендерного равенства, кроме того, депутат прошлого созыва Рады",— сообщил первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Виктор Таран.

Необходимость выдвижения новой кандидатуры от оппозиции на пост омбудсмена возникла после отказа председателя Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения Захарова повторно баллотироваться на эту должность. Как известно, первая попытка Верховной рады избрать уполномоченного по правам человека закончилась неудачей: ни господин Захаров, ни его конкурент — уполномоченный в делах Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская — не набрали необходимых 226 голосов.

Левченко приняла предложение оппозиции без промедления. "После того как Евгений (Захаров.— ред. ) решил не выдвигать свою кандидатуру, мне позвонили из секретариата фракции "БЮТ-Батькивщина" и пригласили на заседание — я вернулась из командировки и уже в пятницу отвечала на вопросы депутатов о своей деятельности как правозащитника",— рассказала она.

В выборах омбудсмена, по ее словам, "важна не победа, а участие". "Необходимо привлечь внимание к правозащитному движению, выдвижение может стать поводом для того, чтобы наши идеи были услышаны",— подчеркнула правозащитник.

Согласно закону "Об уполномоченном Верховной рады по правам человека", выдвигать кандидата на этот пост могут председатель Верховной рады и народные депутаты при условии, что за него подпишутся не менее 113 депутатов. Пока на должность омбудсмена официально претендует только госпожа Лутковская. В ее поддержку парламентское большинство собрало более 260 подписей. "Других предложений пока что нет",— констатировал в начале недели спикер парламента Владимир Литвин, уточнив, что выборы уполномоченного намечены на 24 апреля.

В оппозиции обещают официально выдвинуть своего кандидата "в ближайшее время". "Подписи начали собирать на прошлой неделе — у нас есть твердых 100 голосов, и мы можем рассчитывать на поддержку коллег из НУНС",— сказал господин Таран. Он напомнил, что перед голосованием претендентов должен рассмотреть профильный парламентский комитет — по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. "Заседание комитета состоится в начале апреля. Не думаю, что за прошедшие 20 дней у Валерии Лутковской появился опыт правозащитной деятельности, поэтому уверен, что он одобрит кандидата от оппозиции",— добавил Виктор Таран.

В Партии регионов отмечают, что шансы Екатерины Левченко быть избранной не велики. "У нас есть своя кандидатура — Валерия Лутковская, но правозащитник от оппозиции сможет пройти комитет и представить свою программу с трибуны Верховной рады",— сказал заместитель главы профильного комитета Верховной рады Иван Попеску.

Как ранее сообщал Главред, 15 марта, в Верховной Раде состоялось тайное голосование по избранию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кандидатуру Евгения Захарова поддержали 134 народных депутата, за Валерию Лутковскую проголосовало 212 депутатов. Таким образом, ни один из кандидатов не набрал минимальной поддержки народных избранников.

Новости по теме:

Омбудсмена не выбрали: за 20 дней нужно найти нового (ВИДЕО)

Рада не смогла избрать обмбудсмена: Лутковской не хватило 14 голосов

Регионалы предложили свою кандидатуру на место Карпачевой

Стало известно, как и почему опаздывают депутаты

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять