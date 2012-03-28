У украинских зеков от «лечения» вылезают черви и открывается туберкулез

Бывшие узники Качановской колонии, в которой находится экс-премьер Юлия Тимошенко назвали показухой ВИДЕО о шикарных условиях исправительного учреждения, которое во вторник, 27 марта, обнародовали тюремщики. По словам экс-зеков у них скорее откроется туберкулез и полезут опарыши из ран, чем они вылечатся.

На видеокадры тренажерного зала, современного медицинского оборудования и заверения медиков, которые лечат всех и все, бывший заключенный Эдуард Синяговский лишь сказал, что надо действительно умирать, чтобы в санчасть попасть, сообщает ТСН.

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Синяговский просидел за решеткой более 18 лет и знает, что подцепить болячку на зоне просто. А вылечиться - как сыграть в русскую рулетку. До медицинской помощи можно просто не дожить.

«Дежурный офицер пока откроет камеру, приведет работника санчасти, бывает что человек умирает», - рассказал экс-заключенный.

Осужденный, отбывающий наказание в одной из зон Днепропетровщины, попросил не называть своего имени, потому что будут бить, и рассказал по телефону следующее: «И черви вылезали из ран, опарыши. Если ты не имеешь возможности лечиться, то тебя никто не лечит».

Медицинская помощь в колонии – это, в лучшем случае, кровать в медчасти. Лекарств в местах лишения свободы почти нет, уверяет бывший зэк, а теперь правозащитник Богдан Хмельницкий.

По официальной статистике, в Украине за решеткой сидят 7 000 ВИЧ-инфицированных и 5 тысяч больных туберкулезом. Эти тяжелые болезни под контролем.

«Если у человека подозрение на туберкулез, он обязательно помещается в изолятор, он сразу же изолируется от основной массы арестованных, и опасность заражения минимальна», - заверил руководитель управления здравоохранения Госпенитенциарной службы Евгений Поляков.

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В Генпрокуратуре такой оптимизм решили проверить, и нашли сотни случаев нарушений. В частности, задержанных лечат просроченными лекарствами или вообще не лечат.

«Распространенные случаи, когда больных туберкулезом учреждения пенитенциарной службы не направляют в спецбольницы, а оставляют вместе с другими задержанными», - сообщил руководитель главного управления Генпрокуратуры Вадим Горан.

Ранее «Главред» сообщал, что тюремщики распространили видео, на котором показана медсанчасть с евроремонтом, а также тренажерный зал с новыми тренажерами. Кроме того, была снята современная медицинская аппаратура и было видно, как женщины-заключенные занимаются на беговых тренажерах и крутят хула-хуп.

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