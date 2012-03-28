Скандал в США продолжается - Обаме написали о «русской угрозе»

28 марта 2012, 09:30

{1-} Сенаторы-республиканцы направили резкое письмо Бараку Обаме, опрометчиво пообещавшему в приватной беседе с Дмитрием Медведевым "быть более гибким" в зашедшем в тупик вопросе противоракетной обороны (ПРО).

Практически все сенаторы от Республиканской партии отказались поддерживать любые ограничения по строительству ПРО, если решение об этом примет администрация Барака Обамы, говорится в письме законодателей, направленном в Белый дом. Документ подписали 43 из 47 членов республиканской фракции в сенате Конгресса США, передает NEWS.ru.

"Любые уступки русским могут угрожать интересам и безопасности США... Также возможные уступки будут нарушать обязательства президента, которые упомянуты в резолюции о ратификации договора СНВ-3 в декабре 2010 года", - говорится в письме составленном по инициативе Джона Кайла.

В письме, также говорится, что сенаторы будут противодействовать любым усилиям администрации Обамы произвольным образом ограничить возможности США в сфере противоракетной обороны "или опрометчиво добиваться дальнейшего сокращения ядерных вооружений".

Республиканцы не скрывают, что поводом для написания послания стала неожиданная утечка части личной беседы Барака Обамы и Дмитрия Медведева на закрытой встрече в рамках саммита по ядерной безопасности в Сеуле.

Республиканцы в письме также напомнили, что Конгресс США сопроводил военный бюджет страны на текущий финансовый год оговорками, запрещающими исполнительной ветви власти делиться с Россией секретной информацией в области ПРО. Президент Барак Обама поставил подпись под этим документом.

"Мы предупреждаем вас, что любые попытки относиться к данному положению как к не имеющему обязательной силы, как вы утверждали в своем заявлении после подписания (данного законопроекта), могут иметь серьезные последствия", - подчеркнули законодатели.

В документе говорится и о том, что, по мнению республиканцев, стратеги Пентагона не разделяют выраженную Обамой в Сеуле уверенность по поводу того, что у США "больше ядерных вооружений, чем необходимо" Вашингтону.

"Продолжение процесса сокращений ядерных арсеналов США и России, однако, отвлекает внимание" от по-настоящему "важной задачи" - недопущения попадания атомного оружия в руки террористов, уверены сенаторы.

Ранее «Главред»  также сообщал, что в США разгорается скандал, связанный с неожиданной утечкой содержания личной беседы Обамы и Медведева в рамках ядерного саммита в Сеуле. Республиканцы и некоторые СМИ сразу же обвинили президента в конъюнктуре и предательстве национальных интересов.

фото: kremlin.ru

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