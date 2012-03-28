Итальянская полиция раскрыла подробности задержания Авакова

{1-} Информация Генпрокуратуры о задержании экс-губернатора Харьковской области бютовца Арсена Авакова отличается от информации итальянской полиции.

Из сообщения на сайте полиции города Фрозиноне следует, что Арсен Аваков был задержан не в понедельник, а в воскресенье — автомобиль, в котором экс-губернатор перемещался по одной из центральных улиц города, привлек внимание патруля, пишет Коммерсант-Украина.

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"Вчера (25 марта) во второй половине дня в ходе осмотра территории с целью предупреждения правонарушений, который особенно тщательно проводится в конце недели, патрульные полицейские обратили внимание на двух украинских граждан",— говорится в сообщении местной полиции.

"Они находились в автомобиле Mercedes темного цвета", - добавляется в сообщении.

Как отмечают в полиции, обычная проверка документов сидящих в автомобиле показала, что на одного из них — Арсена Авакова — выписан международный ордер на арест.

"После этого полицейские сопроводили одного из мужчин в полицию, чтобы уточнить его личность",— отмечается в сообщении.

"Согласно полученным показаниям и по результатам идентификации личности полицейские установили, что 48-летний гражданин, помимо того что является успешным инженером и автором многочисленных научных публикаций,— один из известных общественных деятелей Украины, ранее занимавший важные посты в руководстве Харьковской области", - говорится в сообщении полиции.

Завершается сообщение указанием на то, что решение об экстрадиции господина Авакова будет принимать Апелляционный суд Рима.

Как сообщал "Главред" ранее, 27 марта Генеральная прокуратура Украины заявила о передаче Италии пакета документов, необходимых для экстрадиции экс-губернатора Харьковской области.

фото: avakov.com

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