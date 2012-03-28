Американцы напуганы генным оружием Путина

{1-} Американские журналисты опасаются намерений российских военных создать запрещенное оружие и того, что будущий президент Владимир Путин спокойно с ними соглашается. Во время разговора Путина с министрами глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков заявил о готовности разрабатывать оружие на «новых физических принципах» - в частности, генное оружие.

Похоже, министру и избранному президенту стоит напомнить о международных конвенциях, запрещающих использование и производство химического и биологического оружия, пишет Foreign Policy.

Одну из своих предвыборных статей Путин посвятил национальной безопасности, отмечает издание. В материале, опубликованном в «Российской газете» он писал буквально следующее: «Большое, если не решающее, значение в определении характера вооруженной борьбы будут иметь военные возможности стран в космическом пространстве, в сфере информационного противоборства, в первую очередь - в киберпространстве. А в более отдаленной перспективе - создание оружия на новых физических принципах (лучевого, геофизического, волнового, генного, психофизического)».

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Лучевое, волновое, психофизическое оружие уже разрабатывается в США - что важно, оно не подпадает под действие международных соглашений о неиспользовании некоторых типов вооружения. Так, американцы недавно представили «лучевую пушку», воздействующую на человека чем-то вроде микроволнового излучения. Или, например, продолжаются испытания «рельсотрона» - артиллерийской установки, работающей без взрывчатых веществ.

Однако американских журналистов озаботила перспектива появления у России не аналогичного этому оружия, а другого из списка Путина - генного. «В минувшем декабре Россия, на седьмой конференции по безопасности в Женеве, уверяла, что «полностью выполняет все обязательства» и «не разрабатывает, не производит, не накапливает» биологическое или токсинное оружие», - указывает на противоречие автор статьи в Foreign Policy.

Ранее «Главред» сообщал, что американцы создают «супероружие» для поражения ядерных объектов. Это мощнейшая бомба весом в 13,5 тонн, способная пробивать бункеры с толщиной бетона в 65 метров.

фото: weapon-alex.blogspot.com

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