Белорусских оппозиционеров задержали по дороге в Москву

{1-} Лидеров белорусской оппозиции, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшего политзаключенного Александра Отрощенкова, лидера партии «Справедливый мир» Сергея Калякина и председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, сняли с поезда, следовавшего в Москву.

Оппозиционеров сняли с поезда № 2 Минск-Москва на станции Орша, и они были доставлены в Оршанский РУВД, сообщает белорусский информационный портал "Хартия-97".

Известно, что Отрощенков, Калякин и Лебедько намеревались из Москвы летель в Брюссель на встречи в Еврокомиссии, передает УНИАН.

Отрощенков, кроме того, был приглашён на запись интервью для «Русской службы новостей» в Москве.

Как сообщил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Отрошенков, его и других политиков сегодня утром начинают судить. Обвиняют якобы в мелком хулиганстве, хотя это милиция ворвалась к ним в купе и сняла с поезда без объяснения причин, заявил он.

Ранее Главред писал, что лидеры белорусских оппозиционных движений подписали в Минске соглашение о координации действий.

Соглашение, среди прочего, предусматривает, что демократические силы договариваются провести массовую информационную кампанию с целью донесения ко всем жителям Беларуси данных о вреде, который наносит белорусскому народу политика нынешнего президента. Кроме того, оппозиция принимает на себя обязательство обсудить вопрос о создании координационного центра предвыборной кампании на принципах равенства.

фото: ptel.cz

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