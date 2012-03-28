Обама хочет, чтобы выборы в Украине были честными

{1-} Президент США Барак Обама заявляет о важности для Украины продемонстрировать жизнеспособность демократии на выборах в Верховную Раду в октябре нынешнего года, сообщает пресс-служба Белого Дома.

"Президент подчеркнул важность демонстрации жизнеспособности украинской демократии путем гарантии свободных, честных, и прозрачных парламентских выборов в октябре", - заявил глава американского государства во вторник в ходе встречи со своим украинским коллегой Виктором Януковичем рамках Сеульского саммита по вопросам ядерной безопасности, передаёт Интерфакс – Украина.

При этом Обама также подчеркнул, что "американскую сторону беспокоит избирательное правосудие в Украине над представителями политической оппозиции", отмечается на сайте Белого Дома.

Ранее Главред писал, что Президент Виктор Янукович и президент США Барак Обама обсудили вопросы ядерной безопасности, в том числе инициативу украинской стороны о создании научно-исследовательского центра на базе Чернобыльской АЭС, сообщил глава украинского государства.

"Далее инициатива Украины, на которую пока еще нет ответа, но она остается на рассмотрении - это создание научно-исследовательского центра мирового уровня на ЧАЭС… мы говорили с ним (с Обамой – ред.) в основном об этих вопросах", - сказал президент журналистам 27 марта в Сеуле.

фото: president.gov.ua

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