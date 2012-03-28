В Интернете опубликованы ДОКУМЕНТЫ о многомиллионных махинациях Путина

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Достоянием гласности стали документы комиссии, которая 20 лет назад обвинила Владимира Путина в многомиллионных махинациях. Эти документы уже выложены в Сеть

В социальной сети Facebook на странице Марины Салье, скончавшейся от инфаркта 21 марта, появилась запись, к которой прикреплено 245 документов из личного архива политика, сообщает Фонтанка.ру.

Это фотографии страниц из расследования, предпринятого Салье 20 лет назад по фактам хищений в Смольном, к которым, как она считала, причастен нынешний премьер-министр и практически президент Путин. Тогда он возглавлял комитет по внешним связям администрации Петербурга.

Ранее «Главред» сообщал, что В 1992 году специальная комиссия Санкт-Петербургского горсовета по руководством Салье пришла к выводу, что Путин и его заместитель Александр Аникин вывезли за рубеж редкоземельные металлы, нефтепродукты и другое сырье на сумму более 100 млн долларов.

Взамен в Петербург, где на тот период из-за острой нехватки продовольствия были введены продуктовые карточки, должны были поступить партии мяса, картофеля, птицы. Продуктов в Северной столице, однако, так и не дождались.

фото: svobodanews.ru, Facebook

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