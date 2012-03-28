Порошенко получит заместителей до конца недели

{1-} Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко прогнозирует, что до конца текущей недели президент Украины Виктор Янукович утвердит все предложенные кандидатуры на должности его заместителей.

"Я подал свои предложения президенту и премьеру и думаю, что они будут приняты на этой неделе", - сказал он журналистам в среду перед началом заседания правительства, передаёт Интерфакс – Украина.

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Порошенко отказался назвать возможные кандидатуры, отметив лишь, что "это профессионалы и журналистам они понравятся",

Кроме того, министр подтвердил информацию об отставке его первого заместителя Вадима Копылова.

"В настоящее время, согласно закону, после отставки министра, автоматически идут в отставку первый зам и заместители. Согласно этому закону первый заместитель министра экономического развития торговли Вадим Копылов написал заявление, и будет переходить на другую работу", - сказал глава МЭРТ, не уточнив при этом, о каком законе идет речь.

Порошенко также сообщил, что новым местом работы Копылова будет "сфера вне министерства экономразвития".

Ранее Главред писал, что первым заместителем Петра Порошенко на посту главы Минэкономики станет советник Виктора Януковича Анатолий Максюта. Ожидается, что вскоре будут опубликованы соответствующие указы.

Напомним, что деятельность на посту министра экономики Петр Порошенко начал с увольнения своего первого заместителя Вадима Копылова.

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