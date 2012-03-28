17 депутатов вообще не ходят на заседания Рады - список

{1-} 17 депутатов Верховной Рады Украины вообще не ходят на заседания парламента. 11 из них - члены Партии регионов, 3 - из БЮТ. Об этом сообщил заместитель главы парламента Николай Томенко.

За три месяца работы состоялось 28 пленарных заседаний. 73 народных депутата за это время не пропустили ни одного пленарного заседания. 26 из них - народные депутаты из Партии регионов, 14 - из БЮТ, 7 - из Народной партии, 4 - из КПУ, 9 - из НУ-НС, 10 - из группы "Реформы ради будущего" и 3 внефракционных.

Кроме того, 17 народных депутатов пропустили все пленарные заседания за этот период. Большинство из них из Партии регионов - 11, 3 - из БЮТ, 1 - из НУ-НС и 2 внефракционных, передаёт NewsMarket.

Вместе с тем вице-спикер Николай Томенко напомнил, что именно письменная регистрация является подтверждением реального присутствия народного депутата на пленарном заседании, поскольку ни для кого не секрет, что электронная регистрация обычно происходит путем размещения карточек депутатов уполномоченными представителями фракций. Поэтому электронная регистрация не дает реальной картины присутствия или отсутствия депутата в зале заседаний.

Список прогульщиков (Фамилия, фракция, количество прогулов):

1. Аркаллаев Н.Г. (Партия регионов) 28

2. Ахметов Р.Л. (Партия регионов) 28

3. Веревский А.М. (Партия регионов) 28

4. Иванющенко Ю.В. (Партия регионов) 28

5. Момот С.В. (Партия регионов) 28

6. Пеклушенко А.Н. (Партия регионов) 28

7. Пригодский А.В. (Партия регионов) 28

8. Стельмашенко В.П. (Партия регионов) 28

9. Хмельницкий В.И. (Партия регионов) 28

10. Чертков Ю.Д. (Партия регионов) 28

11. Щербань А.В. (Партия регионов) 28

12. Арутюнов А.Р. (БЮТ-Батькивщина) 28

13. Жеваго К.В. (БЮТ-Батькивщина) 28

14. Трофименко В.В. (БЮТ-Батькивщина) 28

15. Богдан Р.Д. (Внефракционный) 28

16. Буряк А.В. (Внефракционный) 28

17. Палица И.П. (НУ-НС) 28

Ранее Главред писал, что спикер парламента Владимир Литвин заявил о том, что на зарплатах народных депутатов, не регистрировавшихся перед заседаниями 9-й сессии Верховной Рады VI созыва, сэкономлено 1 млн 600 тыс. грн.

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