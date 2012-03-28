Регионал рассказал, что мешает сделать русский язык государственным

{1-} Нардеп-регионал Юрий Болдырев считает, что для повышения статуса русского языка нужно переубедить спикера парламента Владимира Литвина, что это не навредит украинскому языку.

«Ключевой здесь является позиция Литвина и его фракции. Он, к сожалению, воспринимает эту сугубо лингвистическую тему очень политизировано. Литвин разделяет идеи о том, что придание русскому статуса второго государственного приведет к непоправимому вреду языку украинскому. Если удастся его переубедить, если он преодолеет свой страх пред русским языком, то 226 голосов в зале найдется», – сказал Болдырев НБН.

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Больше причин, которые могли бы помешать это сделать, в парламенте нет, считает регионал. «Поскольку депутаты из «Реформ ради будущего» лингвистически нейтральны, за исключением Павла Мовчана, они вполне могут поддержать данный проект, и можно было бы проголосовать и без Литвина. Но наши не хотят ссориться с Литвином. Кроме того, как только мы примем законопроект Ефремова-Колесниченко, сразу же возникнет инициативная группа из числа политически невменяемых граждан, которые напишут обращение в конституционный суд по этому поводу. Как поведет себя КС – большой вопрос», – отметил он.

«На самом деле, вопрос русского языка – это вопрос культуры, языкознания, лингвистики, а для них – это вопрос политики. Противниками повышения статуса русского языка являются те, кто считает, что благодаря владению украинским языком у них есть преимущества перед теми, кто украинским не владеет или не пользуется…», – добавил нардеп.

Ранее «Главред» сообщал, что Болдырев неоднократно заявлял, о том, что Партия регионов намерена обеспечить принятие расширяющего сферу применения русского языка закона.

фото: censor.net.ua

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