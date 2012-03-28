Переговоры по ядерной программе Ирана стартуют в апреле

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Глава МИДа Ирана Али Акбар Салехи ожидает, что новый раунд переговоров об иранской ядерной программе в формате 5+1 начнется 13 апреля, передает официальное иранское агентство ИРНА.

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Место проведения переговоров будет определено в ближайшие несколько дней. По словам Салеха, Турция предложила провести переговоры на своей территории, пишет Би-Би-Си.

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Это заявление Салех сделал на церемонии приветствия турецкого премьера Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Тегеран с визитом.

Переговоры об иранской ядерной программе пройдут между Ираном, пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией.

Напомним, в МИДе РФ апрельскую встречу не считают «последним шансом» Ирана. Заместитель главы МИДа Сергей Рябков заявил:.«Все упирается в политическую волю, и Россия делает все, чтобы воля эта не исчезала, а усиливалась».

Где пройдут апрельские переговоры Ирана с шестеркой международных посредников, пока неясно. На встрече, среди прочего, планируется обсудить предстоящее посещение инспекторами МАГАТЭ объекта Парчин.

Как полагают в МАГАТЭ, там могут проводиться испытания взрывчатых веществ в рамках программы создания ядерного оружия. Иран, который ранее отказывался допускать инспекторов в Парчин, в начале марта дал согласие на их визит. Западные страны подозревают Тегеран в намерении под прикрытием мирной ядерной программы разработать атомное оружие.

В шестерку международных посредников, которые участвуют в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы, входят Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция.

Президент США Барак Обама настаивает на том, что в отношении Ирана необходимо применять в первую очередь санкции и дипломатическое давление. Обама призывает прекратить «бесполезные разговоры» о войне. По данным американской разведки, Иран пока не приступил к разработке ядерного оружия.

Вместе с тем, израильское руководство готово начать военную операцию.

фото: iranembassy.com.ua

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