Министр культуры готов петь для Януковича

Министр культуры Михаил Кулиняк всерьез озаботился предложением Виктора Януковича выступить на встрече Президента с главами церквей летом.
По словам министра, с репертуаром своего выступления еще не определился, но он понравится не только лично Януковичу, но и церковным деятелям, передает телеканал новостей "24".
"Какой-то специальный репертуар я не готовлю, я думаю, это будут народные песни. И дай Бог, чтоб оно состоялось. А раз президент сказал, то так и будет", - сказал Кулиняк.
"А какую песню петь – мы найдем, у меня их очень много, этих песен, я их очень много знаю, украинских, в том числе, поэтому для меня в этом плане нет никаких вопросов", - сказал министр культуры.
Ранее Главред писал, что Виктор Янукович в ходе встречи с главами церквей и религиозных организаций предложил министру культуры Михаилу Кулиняку спеть и даже сыграть во время следующего съезда глав церквей и религиозных организаций.
Президент предложил представителям религиозных организаций провести встречу в Крыму, в середине августа. «Подумайте, это идея такая… Почему говорю про Крым, потому что большая часть людей в это время, в 20-х числах в Крыму. Это ясно», – сказал глава государства.
Также Янукович не исключил возможности проведения встречи в сентябре,
В завершении обсуждения темы, Янукович предположил, что на следующей встрече Михаил Кулиняк сможет сыграть и спеть для представителей религиозных организаций. «Михаил, сыграешь нам?... И споешь?», – сказал он.
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