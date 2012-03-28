Стало известно, как вырастут соцвыплаты бюджетникам, пенсионерам и мамам

Согласно госбюджету-2012, с 1 апреля 2012 г. вслед за прожиточным минимумом (он вырастет на 20 грн — с 1017 до 1037 грн) поднимутся минимальные зарплата (на 21 грн, с 1073 до 1094 грн) и пенсия (на 16 грн, с 822 до 838 грн). А молодым мамам в апреле на первенца обещают платить 27 330 грн (на 540 больше, чем сейчас), на 2-го малыша — 54 660 грн (на 1080 больше), на 3-го и следующего — 109 320 грн (на 2160 грн больше), пишет Сегодня.

Социальный аспект: что будет с пенсиями, льготами и медициной в 2012 году?

Пенсионная реформа: кто ЗА, кто ПРОТИВ

Ранее Главред сообщал, что пяти миллионам пенсионеров с 1 марта 2012 года повысили пенсии на 45 гривен.

Повышение пенсий состоялось «в связи с ростом среднемесячной заработной платы штатного работника в Украине».

В Минсоцполитики напомнили, что законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено ежегодное повышение трудовых пенсий в связи с ростом среднемесячной заработной платы в Украине по сравнению с предыдущим годом.

«Перерасчету подлежат пенсии, размер которых в течение прошлого года вырос менее чем на 3,52%», - отметили в министерстве.

фото: segodnya.ua

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