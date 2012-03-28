Сирийские военные стреляют по детям и пытают их – ООН (ФОТО)

Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллай обвинила власти Сирии в преднамеренном выборе правительственными войсками детей в качестве мишеней.

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По ее словам, сотни детей задержаны и подвергаются пыткам. Это ужасно, - заявила Пиллай, пишет Би-Би-Си.

«Детям стреляют по ногам, их содержат в заключении вместе с взрослыми в нечеловеческих условиях. Раненым детям отказывают в медицинской помощи, их удерживают либо в качестве заложников, либо как источник информации», - отметила омбудсмен.

По ее убеждению, любой, кто совершает такие ужасные вещи, должен быть привлечен к ответственности.

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Пиллай предполагает, что сирийскому президенту Башару Асаду «было бы очень легко остановить подобные преступления в отношении несовершеннолетних и прекратить убийство мирного населения, если бы он отдал соответствующий приказ».

Она считает, что у СБ ООН имеется достаточно оснований, чтобы передать сирийский вопрос в Международный уголовный суд, а также, что есть достаточно оснований, чтобы выдвинуть в адрес руководства Сирии обвинения в преступлениях против человечности.

Фото, видео: lccsyria.org, youtube.com

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