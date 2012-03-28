Представителей ПАСЕ не пустили к Тимошенко

{1-} Члены мониторингового комитета ПАСЕ Мариетта де Пурбе-Лундин и Маилис Репс пожаловались спикеру парламента Владимиру Литвину на то, что их не пустили к находящейся в Качановской колонии экс-премьеру Юлии Тимошенко.

В среду, 28 марта, они даже выразили обеспокоенность отказом тюремщиков организовать им встречу с Тимошенко в стенах колонии.

В ответ Литвин заверил, что Верховная Рада работает над выполнением последней резолюции ПАСЕ относительно функционирования демократических институтов в Украине.

Он также сообщил, что обратился в Кабмин с просьбой выслать аутентичный текст решения Европейского суда по правам человека относительно лечения Тимошенко. При этом Литвин отметил, что решение суда подлежит выполнению.

Ранее «Главред» сообщал, что в начале марта делегацию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ тоже не пустили в Качановскую колонию к Тимошенко. И вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбурга Хабсбург Дуглас была этим крайне возмущена.

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