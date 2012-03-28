Регионал назвал Киев родиной русского языка

{1-} Нардеп-регионал Юрий Болдырев заявил, что большинство актива ПР и Президент Виктор Янукович считают необходимым повысить статус русского языка, родиной которого является Киев.

«Мы не видим в этом никакой угрозы украинской государственности, языку и культуре. Наша страна де-факто двуязычна», - подчеркнул Болдырев в интервью НБН.

Регионал рассказал, что всегда существовали две культурные среды в Украине. «Возьмем Софию Киевскую – наш древнейший и самый главных храм. На ее стенах есть надписи, оставшееся с момента ее строительства, с 11 века», - напомнил Болдырев.

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«После их анализа становится очевидным, что украинский и русский существовали параллельно на протяжении всех этих веков. Это легко прослеживается на примере названий месяцев: их называют либо по русской, либо по украинской традиции», - подчеркнул регионал.

«Оба языка являются автохтонными на территории Украины. При этом, подчеркну, что родиной русского языка является Киев», - резюмировал он.

Ранее «Главред» сообщал, что Болдырев считает: для повышения статуса русского языка нужно переубедить спикера парламента Владимира Литвина, что это не навредит украинскому языку.

фото: censor.net.ua

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