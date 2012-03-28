Инаугурация Путина будет стоить 26 миллионов

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Вступление в должность президента России Владимира Путина обойдется казне в 26 млн рублей. На прием по случаю инаугурации приглашены 1000 человек. Угощать гостей будут блюдами традиционной русской кухни. Личные предпочтения Путина могут быть учтены при окончательном составлении меню.

26 марта на сайте госзакупок размещен заказ на оказание услуг по обслуживанию торжественного приема, связанного со вступлением в должность вновь избранного президента, пишет «РБК daily».

Исходя из данных заказа известно примерное меню для приема по случаю инаугурации. Из холодных закусок предусмотрен морской гребешок с овощными блинами и соусом из белых грибов, копченый палтус с листьями молодого салата, рулет из жареной утки с розмарином и кизиловым соусом, оригинальный салат из морепродуктов с пюре авокадо.

В качестве горячей закуски предполагается жареный камчатский краб с мини-рататуем и капучино из кокосового молока. На горячее могут подать стейк из осетрины, фаршированный мини-овощами с соусом шампань. Кроме морса и других прохладительных напитков предусмотрены водка Kremlin российского производства, коньяк Kremlin десятилетней выдержки (тоже производство России), вино белое Pinot Aligote Selection Chateau le Grand Vostok, 2009 (Россия), шампанское коллекционное «Абрау-Дюрсо», 2008 (Россия).

Пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков сообщил, что главным критерием инаугурации-2012 станет демонстрация национальных достоинств и особенностей, и меню станет своего рода показом национальных продуктов.

«Это не обязательно будут пельмени, но точно вариации на тему русской кухни с европейской подачей», - сказал он, подчеркнув, что в ходе приема большое внимание уделяется открытию, тому, как будет подана сама церемония. Личные предпочтения главного лица мероприятия, возможно, также будут учтены при подборе меню. Обычно вкусы персон такого высокого ранга берутся в расчет при подборе регулярного питания, и это уже ведение ФСО. Но так как меню для торжественного приема будет утверждаться с учетом мнения руководства президентского протокола, то не исключено, что протокол отразит в разнообразии блюд и выбор первого лица.

Отметим, что по данным прессы, любимые блюда Владимира Путина - царская уха, «Сковородка» (мясное ассорти от шеф-повара: лангет, колбаска, эскалоп и домашняя котлетка), говядина под острым чесночно-сметанным соусом, осетрина горячего копчения с лимоном и маслом и десерты.

В 2003 году западные СМИ описывали распорядок дня Путина и обращали внимание на его питание и алкогольные предпочтения. «Окна путинского кабинета, расположенного в северо-западной части здания на третьем этаже, выходят на Красную площадь. Комната выглядит строго и безлично, в чем-то даже старомодно: устаревший телевизор, несколько десятков громоздких телефонных аппаратов, напрямую соединяющих президента с кабинетами его кремлевских помощников и других высокопоставленных чиновников.

Его личная столовая также расположена на третьем этаже; при ней имеется винный погреб с коллекцией испанских красных вин - их президент особенно любит. Под закуски (вкуснейшие разносолы, с которых начинается традиционный русский обед) Путин любит выпить пару рюмок водки, а заканчивает трапезу коньяком из Дагестана», - пишут СМИ.

Ранее супруга премьера Людмила Путина раскрыла несколько кулинарных секретов главы правительства. По ее словам, Владимир Владимирович очень привередлив и может отказаться от обеда, если ему хоть немного не нравится блюдо. А если нравится, никогда не хвалит, поскольку в частной семейной жизни придерживается двух основных принципов: «женщина должна выполнять всю работу по дому» и «нельзя хвалить женщину, чтобы ее не испортить».

Сам Путин уверяет, что он всеяден и готов пробовать новые блюда. В рамках официальных мероприятий он действительно ест все, но понемногу.

фото: ku66.ru

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