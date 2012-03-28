Адвокаты Тимошенко не успели прочитать её уголовное дело

{1-} Некоторые защитники экс-премьера Украины Юлии Тимошенко не успели вовремя ознакомиться с материалами уголовного дела против экс-премьера о деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), утверждает защитник Сергей Власенко.

"У меня сильное ощущение, что материалы дела все равно передадут в суд, несмотря на то, что часть защитников не ознакомилась. Или ограничат какой-то смешной цифрой: 5 дней или 10 дней", - заявил Власенко.

По его словам, ограничения в ознакомлении с материалами дела до 28 марта 2012 года не должны касаться новых защитников экс-премьера по этому делу, которые были допущены к процессу лишь несколько дней назад, передаёт Интерфакс – Украина.

"То ограничение, которое установлено Киевским судом Харькова, касается только Юлии Тимошенко и защитников Сергея Власенко и Андрея Кожемякина, а на сегодняшний день по делу есть еще два защитника – это Евгения Тимошенко и Александр Плахотнюк", - объяснил защитник.

Власенко подчеркнул, что для полноценного и надлежащего ознакомления с материалами дела относительно корпорации ЕЭСУ суд должен был бы дать защите Тимошенко не меньше года.

Ранее Главред сообщал, что Служба безопасности Украины обратилась в суд с ходатайством установить срок ознакомления с материалами дела по корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) для экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и ее защитников до 28 марта.

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