Матери минского террориста сообщили о дате расстрела сына

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Мать расстрелянного минского террориста Владислава Ковалева Любовь Ковалева получила свидетельство о смерти сына, в котором указано, что приговор приведен в исполнение 15 марта.

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«Сегодня я получила свидетельство о смерти. Там стоит 15 марта. Но это может быть любой другой день между 11 и 16 марта», - сказала Ковалева, пишет «Интерфакс-Запад».

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По ее словам, адвоката ее сына Станислава Абразея 13 и 14 марта уже не пустили к подзащитному. «15 марта я сама была в Минске возле СИЗО и пыталась выяснить, где мой сын. Я ничего не почувствовала», - сказала она.

Как утверждает Ковалева, из СИЗО КГБ ей так и не вернули записки Владислава, которые он ей завещал. Деньги же, которые остались у него на счету, обещали перевести обратно, добавила она.

17 марта государственное телевидение Белоруссии сообщило о приведении приговора в исполнение. Об отказе в помиловании президента было объявлено 14 марта.

Напомним, Владислав Ковалев и Дмитрий Коновалов были признаны виновными в совершении терактов в Минске 3 июля 2008 года и 11 апреля 2011 года, а также в Витебске в 2005 году.

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В то же время Ковалев своей вины не признал и подал на имя президента прошение о помиловании. Коновалов же прошения о помиловании не подавал, признав вину в терактах 2008 и 2011 годов.

11 апреля 2011 года на станции «Октябрьская» минского метрополитена сработало мощное самодельное взрывное устройство. 11 человек погибли на месте, еще четверо умерли в больницах. Тяжкие телесные повреждения получили 33 человека, менее серьезные ранения - 70 человек. Всего пострадало более 300 человек.

При взрывах в Витебске пострадало около 50 человек, никто не погиб. При взрыве в Минске в День независимости в 2008 году пострадали 55 человек, 47 были госпитализированы.

фото: belapan.com

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