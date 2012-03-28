Янукович предложил корейцам вкладывать деньги в Украину

{1-} Президент Украины Виктор Янукович призвал корейских инвесторов к активной работе в Украине. Об этом он сказал во время встречи в Сеуле с председателем совета директоров компании Hyundai Чонг Монгом-Ху, передает пресс-служба Президента Украины.

Украина, подчеркнул Янукович, настроена на развитие сотрудничества с Кореей в различных сферах. Среди перспективных направлений такого сотрудничества глава государства назвал машиностроение, электронную промышленность, сельское хозяйство, ракетно-космическую сферу.

Янукович рассказал о встрече с Обамой

Янукович призвал корейских бизнесменов приехать в Украину и непосредственно самим оценить возможности для работы в нашей стране.

В частности, Президент во время встречи с генеральным директором компании Samsung Electronics Джисангом Чоем пригласил компанию Samsung приобщиться к созданию в Украине IT-парков, отметив, что власть готова всячески содействовать инвесторам в реализации этого проекта.

Также Янукович встретился с Президентом Республики Корея Ли Мйон Баком, который высоко оценил роль Украины на Сеульском саммите по вопросам ядерной безопасности.

"Украина сделала значительный вклад в обеспечение ядерной безопасности в мире", - сказал глава Корейского государства.

Ли Мен Бак также назвал решение Украины о вывозе со своей территории высокообогащенного урана хорошим примером для других государств.

Ранее Главред сообщал, что Виктор Янукович встретился в Сеуле с премьером Республики Корея Ким Хван Сиком и обсудил с ним широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Корейский премьер рассказал, что его правительство высоко оценивает вклад Украины в обеспечение международной ядерной безопасности.

«Правительство Кореи вместе с международным сообществом высоко оценивает вклад Украины в обеспечение ядерной безопасности», - отметил Ким Хван Сик.

фото: president.gov.ua

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