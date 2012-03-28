К берегам Ирана США отправили десантную группу

В район Персидского залива США отправили на дежурство амфибийно-десантную группу, включающую вертолетоносец. Корабли, на борту которых размещен экспедиционный батальон морской пехоты.

Как подчеркивается в информационной службе военно-морских сил США, группировка направляется в плановый поход «для участия в операциях по обеспечению безопасности в морских районах, реагирования на кризисные ситуации, расширения регионального сотрудничестве по обеспечению безопасности и передового присутствия военно-морских сил в зонах ответственности Пятого и Шестого оперативных флотов». В зону ответственности Пятого флота, в частности, включены Персидский залив и Аравийской море, сообщает Newsru.com.

Как сообщалось, две недели назад с той же военно-морской базы в Индийский океан к берегам Ирана был отправлен авианосец Enterprise. 27 марта он вошел в воды Средиземного моря.

Авианосец Enterprise

После его прибытия общее количество американских авианосных групп в районе Персидского залива снова увеличится до трех. Сейчас в Аравийском море в непосредственной близости от побережья Исламской республики находятся авианосцы Carl Vinson и Abraham Lincoln.

Стоит отметить, что для Enterprise этот поход станет последним. После него авианосец, построенный еще в 1961 году, будет списан.

фото: wikipedia.org, enterprise.navy.mil

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