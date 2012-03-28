Патриарх Кирилл рассказал, что разрушает Россию

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Патриарх Кирилл расценивает акцию панк-группы «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя как попытку разрушить нравственный фундамент в обществе, а с ним и страну.

«Посмотрите на дебаты вокруг кощунства в храме Христа Спасителя. А чего вы возмущаетесь-то, а чего ж плохого? Ничего плохого нет, у них такое понимание», - сказал патриарх, пишет Интерфакс.

По словам патриарха, в российском обществе большинство людей «еще держится на нравственном консенсусе, но делается все для того, чтобы он был разрушен».

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«Нравственность - единственный фундамент, который сегодня способен объединить наше общество, больше того - род человеческий. Это единственное, что может примирить русских с американцами, африканцев с латиноамериканцами. Если есть нравственный консенсус, из него вырастает общая законодательная система, включая защиту прав людей», - отметил Кирилл.

Как сообщалось, ранее Патриарх Кирилл назвал акцию Pussy Riot в храме Христа Спасителя глумлением над святыней, а попытки оправдания «кощунства» со стороны православных верующих – недопустимыми.

«Диавол посмеялся над всеми нами», – говорится в обращении предстоятеля, размещенном на сайте патриархии.

«Появляются люди, которые оправдывают это кощунство, минимизируют его, стараются представить это как некую забавную шутку, и печально, и горечью сердце мое разрывается, что среди этих людей есть те, кто называет себя православными», – сказал предстоятель РПЦ.

Кирилл также напомнил верующим о том, что в храме Христа Спасителя хранится величайшая православная святыня – частица Ризы Господней (одежды, в которой Христа вели на Голгофу). Над ней, в представлении патриарха, и глумились активистки.

фото: lenta.ru

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