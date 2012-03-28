На Банковую пришла «смерть» с косой и лозунгом «Юле волю» (ФОТО, ВИДЕО)

Около 500 граждан проводят пикет возле Администрации Президента Украины Виктора Януковича с требованием прекратить процесс над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко и обеспечить ей надлежащее лечение в соответствии с решением Европейского суда по правам человека.

Участники акции держат государственные флаги, карикатуры на Президента Виктора Януковича и скандируют: «Юле волю!» и «Банду геть!».

Участники акции также выпустили в небо голубей, которые символизировали освобождение Украины и Юлии Тимошенко», - говорится в сообщении.

В пикете также принимают участие народные депутаты – члены фракции «БЮТ-Батьківщина».

На прилегающих улицах находятся несколько автобусов с бойцами «Беркута».

Ранее Главред также сообщал, что 22 марта между правоохранителями и участниками акции "Готовь палатку весной" на Майдане Независимости в Киеве произошла потасовка.

Участники акции пытались разбить палатку на центральной площади столицы, однако правоохранители не позволили им это сделать. На площадь подъехал автозак, возле него в произошла потасовка между правоохранителями и несколькими участниками акции.

Затем в автозак забросили палатку, которую пытались установить молодежь.

фото: nbnews.com.ua

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