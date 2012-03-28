Радиация на японской «Фукусиме» в 10 раз выше смертельной

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Уровень радиации в одном из заглушенных реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии оказался значительно выше, чем предполагали эксперты.

Замеры радиации в одном из пострадавших реакторов японской атомной электростанции «Фукусима-1» в 10 раз превысили смертельную норму.

Черная пятница Японии (ФОТО, ВИДЕО)

Кроме того, зонд, проводивший замеры, обнаружил внутри реактора куда меньше тяжелой воды, чем ожидали эксперты компании TEPCO, управляющей атомной электростанцией.

Специалисты заявили, что ожидали гораздо меньших результатов прошлогодних разрушений, пишет Би-Би-Си.

Тем не менее, в TEPCO уверены, что результаты исследования не означают того, что реактор прекратят выводить из строя. По их мнению, "замедление" пострадавшего энергоблока будет более долгим, чем прогнозировалось.

Напомним, утечки радиации на АЭС «Фукусима-1» начались 11 марта 2011 года , когда на Японию обрушились землетрясение и последовавшее за ним мощное цунами, в результате удара которого по меньшей мере 12,8 тысячи человек погибли. Около 15 тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести.

фото: powertechexposed.com

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