Авакова будут защищать итальянские адвокаты

28 марта 2012, 13:44

{1-} Задержанного в Италии по линии Интерпола экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова будут защищать двое итальянских адвокатов, рассказал нардеп-бютовец Сергей Пашинский.

По словам парламентария, представители «Батькивщины» поедут на суд в Рим лишь в том случае, если защита Авакова пригласит их. «Пока еще такого приглашения нет», - сказал он Би-би-си.

В «Батькивщине», говорит Пашинский, убеждены, что «в преследовании Арсена Борисовича 100% есть политические мотивы». Поэтому партия будет просить суд приобщить заявления оппозиции о политических преследованиях к материалам дела.

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Отвечая на вопрос, какие шансы Авакова получить политическое убежище, парламентарий сказал: «Я считаю, что это большие шансы, потому что Парламентская ассамблея Совета Европы, да и все европейское сообщество, к сожалению, уже пришли к выводу, что Янукович и его режим преследуют своих политических оппонентов, используя такой механизм еще сталинских времен, как 365 статья».

Депутат также утверждает, что Арсен Аваков до последнего момента не хотел просить политическое убежище.

«Он не виновен, он – гражданин Украины, он политик украинский, который, кстати, находясь в той же Италии, вел публичный образ жизни, встречался с европейскими политиками», - сказал Пашинский.

«Так что мы не видим никаких оснований для того, чтобы итальянский суд отправил его в Украину», - добавил парламентарий.

Ранее «Главред» сообщал, что Пашинский заявил: «Батькивщина» требует, чтобы Аваков просил полубежище в Италии. Кроме того, руководство партии направило письма генсеку Интерпола и правительству Италии с просьбой учесть «очевидное политическое мотивирование» уголовного преследования Авакова и освободить его.

фото: most-kharkov.info

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