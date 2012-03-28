Мавроди сорвал суд сказкой о Колобке

В Москве, Мировой суд был вынужден перенести рассмотрение административного дела в отношении основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди на 3 апреля.

Как сообщали СМИ, Сергей Мавроди ранее сбежал из больницы и пообещал явиться в суд только тогда, когда он сам посчитает нужным это сделать. Адвокаты основателя пирамиды пока молчат. Между тем один из них невзначай сравнил своего клиента с героем русской народной сказки - Колобком, передает «Интерфакс».

Мавроди должен был явиться в суд еще 22 марта, но так и не сделал этого. В ответ на это было принято решение доставить его принудительно, подключив к делу приставов. Но местонахождение Мавроди в настоящий момент по-прежнему неизвестно. По официальному месту жительства он не появляется.

В свою очередь адвокаты Сергея Мавроди отказываются говорить, где сейчас находится их клиент. «Я не имею информации о том, был ли задержан Сергей Пантелеевич или он до сих пор находится в частной клинике», - заявил Олег Целевич.

«Конечно же, я знаю, где он, но сейчас я не могу этого никому рассказать», - сказал второй адвокат Александр Молохов. При этом заявил, что Мавроди, возможно, явится в суд, если ему позволит состояние здоровья.

Ситуацию с его клиентом он описал так: «Ищут пожарные, ищут милиция, но как вы знаете, существует еще сказка о Колобке». По-видимому, юрист намекнул на то, что указанный фольклорный персонаж успешно уходил и от бабушки, и от дедушки, и, до поры до времени, от различных зверей.

Между тем, 9 апреля истекает срок привлечения Мавроди к ответственности по административным делам о неуплате штрафов. В своем видеообращении, опубликованном несколько дней назад, основатель «МММ» заявил, что до той поры в здание суда он не войдет.

Напомним, Мавроди был арестован благодаря украинским хакерам, которые объявили войну финансовой пирамиде «МММ-2011».

Они якобы взломали электронную почту Мавроди и выяснили, что у него имеется уже несколько фальшивых паспортов - португальский, бразильский, а также литовский на имя Глебаса Виктораса.

По словам основателя Интернет-партии Украины Дмитрия Голубова, все эти данные были переданы в ФСБ России.

14 марта Мавроди был задержан по обвинению в неуплате штрафа. Вскоре из столичного СИЗО, где он ранее успел объявить голодовку, его доставили Боткинскую больницу с жалобами на боли в сердце. Из медучреждения бизнесмен сбежал, прихватив с собой дорогостоящий кардиоприбор, который был прикреплен к его телу.

Правда, вскоре представители Мавроди вернули аппарат в больницу, а руководство медучреждения отказалось от каких-либо претензий к бывшему пациенту.

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