Тягнибок рассказал, что за ним постоянно наблюдают и прослушивают

{1-} Лидер политической партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил о том, что за ним ведётся наружное наблюдение, а его переговоры по телефону постоянно прослушиваются.

Об этом лидер украинских националистов заявил в интервью УНИАН.

«На меня трудно давить. Бизнеса не имею и никогда не имел. Во власти не работал. Поэтому пока выслеживают и изучают. Я уже неоднократно замечал за собой наружное наблюдение. Последний раз - во время визита на Закарпатье и участия в чествовании Карпатской Украины», - заявил Тягнибок.

Также политик добавил, что перед этим в прошлом году автомобиль наблюдения дежурил прямо перед его домом в Киеве.

«Я уже не говорю, что не возможно говорить по телефону - слушают постоянно. Хотя был забавный случай: 15 лет назад я возглавлял Федерацию Украинского Рукопаша Гопак во Львовской области. Теперь эту общественную организацию «трясут» на предмет связей с Тягнибоком» - добавил Тягнибок.

Ранее Главред писал, что Олег Тягнибок заявил, что власть начала против неподконтрольного ему бизнеса спецоперацию террора, шантажа и запугивания под названием «Спутник».

«Партия власти решила очень серьезно перейти в наступление на представителей оппозиции. Фактически уже начался мощный террор. Абсолютно все представители бизнеса, которые являются членами или сторонниками ВО «Свобода», подвергаются жестким репрессиям. Все они сейчас объекты проверки налоговой, пожарной, санстанции, СБУ, прокуратуры», - заявил лидер «Свободы»

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