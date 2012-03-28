Партия власти покупает «тушек» за $500 тысяч - СМИ

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Накануне парламентских выборов в Украине развернулась борьба за души будущих народных депутатов. Одного мажоритарщика можно купить за 500 тыс. долларов.

Об этом со ссылкой на представителя одного из региональных оппозиционных штабов на востоке страны сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Собеседник информагентства рассказал, что на руководство его областной организации вышли эмиссары от партии власти, озвучив несколько коммерческих предложений. Одно из них: включить в число мажоритарщиков согласованных с властью людей. Цена - $500 тысяч за округ.

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Смысл этой сделки в том, что использовать подставного кандидата-оппозиционера дешевле, чем обратить в «тушку» уже избранного депутата-оппозиционера в парламенте. Еще 100 тысяч долларов предлагается за выдвижение тысячи согласованных наблюдателей по всей области.

«Знаю, что наше руководство отказалось. Но что происходит в других областях, остается только догадываться», - отметил собеседник.

Ранее «Главред» сообщал, что за покупку тушек в Раде платят по полмиллиона долларов, о чем заявил бютовец Роман Забзалюк. Он обнародовал записи (АУДИО), из которых следует, что за переход во фракцию «тушек» предлагают по 500 000 долларов и 25 000 долларов ежемесячно.

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