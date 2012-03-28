Завтра в Украине будут дожди и потеплеет до 16 градусов

{1-} 29 марта в Киеве облачно с прояснениями, временами дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +8...+10 градусов. Об этом Українським новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем временами дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1...+7 градусов, днем +7...+12 градусов.

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В Карпатах ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем дождь с мокрым снегом, температура ночью +2...-3 градуса, днем -2...+3 градуса.

В Моршине ночью небольшой дождь, днем временами дождь, температура ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11 градусов.

В Трускавце ночью небольшой дождь, днем временами дождь, температура ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем временами дождь, температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11 градусов.

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На севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, в Сумской области с мокрым снегом, днем временами дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, в Сумской области до -3 градусов, днем +6...+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, временами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, днем +6...+11 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1...-4 градуса, днем +4...+9 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем временами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, днем +8...+13 градусов, в Одесской области до +16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, местами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Ялте местами дождь, температура ночью +3...+5 градусов, днем +9...+11 градусов.

фото: un.ua

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