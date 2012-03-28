Тимошенко нанесла ущерб государству в несколько десятков миллионов - СБУ

{1-} Уголовное дело против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) с обвинительным заключением после рассмотрения ходатайств защиты будет направлено прокурору Харьковской области для утверждения и дальнейшего направления в суд, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в среду.

В СБУ подчеркнули, что 28 марта во исполнение решения Киевского районного суда Харькова следственный отдел УСБУ в Харьковской области завершил ознакомление обвиняемой Тимошенко и ее защитников с материалами данного уголовного дела, передаёт Интерфакс – Украина.

"Общая сумма причиненных государству убытков незаконными действиями Тимошенко, согласно материалам уголовного дела, составляет несколько десятков миллионов гривень", - отмечено в сообщении.

"Уголовное дело по обвинению Тимошенко в организации завладения и покушения на завладение чужим имуществом (государственными средствами) путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога, организации уклонения от уплаты налогов корпорацией ЕЭСУ, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств; уклонения от уплаты подоходного налога с граждан, что повлекло тяжелые последствия, с обвинительным заключением после рассмотрения ходатайств защиты будет направлено прокурору Харьковской области для утверждения и направления в суд", - отмечается в сообщении СБУ.

В спецслужбе также подчеркнули, что совершению этих действий предшествовало невозвращение в государство валютной выручки от экспорта металла корпорацией ЕЭСУ в сумме более $160 млн.

Кроме того, Тимошенко обвиняется в том, что она, будучи руководителем и фактическим владельцем корпорации ЕЭСУ, по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко совершила покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабмин обязательств ЕЭСУ перед Министерством обороны РФ на сумму $405,5 млн.

Ранее Главред сообщал, что глава Службы безопасности Украины Игорь Калинин заявил, что следствие собрало достаточно доказательств вины экс-премьера Украины Юлии Тимошенко для передачи в суд уголовного дела, касающегося деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

«Следственное управление СБУ непрерывно ведет работу, и на сегодняшний день собрано достаточно доказательств, чтобы совершать дальнейшие процессуальные действия», – рассказал Калинин.

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