Выставка о «добрейшем Путине» вызвала мировой фурор (ВИДЕО, ФОТО)

В Санкт-Петербурге открылась выставка работ художника Алексей Сергиенко, посвященная новоизбранному президенту России Владимиру Путину. Выставка вызвала настоящий фурор, как в России, так и за границей.

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На 12 картинах, представленных Сергиенко, изображен «другой Путин»: добрый и ласковый, а не тот, которого россияне привыкли видеть на экранах своих телевизоров. Выставка получила название «Добрейшей души человек», передают Подробности.

« У нас было первое название – «Мой милый Путин», потом сделали «Наш милый Путин», потом подумали, что это неуважение и назвали «Добрейшей души человек»- отметил художник.

Алексей Сергиенко объяснил свой замысел тем, что в России не хватает доброты. «Почему, заходя в кабинет государственных служащих, мы зачастую видим серьезный и немного угрюмый портрет Путина? Гораздо приятнее будет видеть его улыбающееся и светящееся лицо, запечатленное в момент радостного события!», - заявил художник.

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Он также подчеркнул, что российский лидер достоин уважения.

Алексей Сергиенко

Все портреты Путина художник написал в рекордные сроки. Так, на создание одного холста он потратил около полутора часов. Сюжет для картин художник брал из новостных репортажей о Путине, хотя иногда просто использовал свою фантазию.

На выставке можно увидеть такие картины как: «Путин и цыпленок» и «Путин и дети», «Путин и теленок». А на одной из картин «грозный» Владимир Путин играет со своей собакой на фоне ромашек. Но бесспорным хитом выставки стала картина «Плачущий Владимир Путин».

Напомним, после оглашение предварительных итогов голосования на выборах президента России Путин выступил перед своими сторонниками со слезами на глазах.

После выставки все картины будут выставлены на продажу.

Видео, фото: podrobnosti.ua;youtube, izvestia.ru, piter-today.ru, echomsk.spb.ru

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