Украина планирует потратить 36 миллиардов на весенне-полевые работы

{1-} На проведение весенне-полевых работ будет необходимо около 36 млрд грн, дефицит на сегодняшний день, составляет 8,5 млрд грн. Об этом на брифинге заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Николай Безуглый.
"Общая стоимость весенне-полевых робот составляет 36 млрд грн. Сельскохозяйственные ресурсы - это 27 млрд грн. Это собственные средства", - заявил Безуглый.
Кроме того, он отметил, что "Дефицит составляет приблизительно 8,5 млрд грн, он будет покрываться за счет кредитных ресурсов, а также кредитование большими компаниями поставщиков материально-технических ресурсов", - сказал Безуглый, передаёт РБК-Украина.
Безуглый также сообщил, что Украина ежемесячно экспортирует около 500 тыс. т пшеницы, из которых 300 тыс. т - продовольственная пшеница, а 200 тыс. т - фуражная пшеница.
"Мы ежемесячно, называю цифры плюс-минус 10%, экспортируем приблизительно до 500 тыс. т пшеницы, из них приблизительно 300 тыс. т - это продовольственная пшеницы, и приблизительно 200 тыс. т - это фуражная пшеница", - сказал Безуглый.
Он предположил, что экспорт пшеницы прошлого урожая значительно оживится весной и летом, когда значительная часть кукурузы, занимающей важное место в структуре экспорта и востребованной на рынке, уже будет проэкспортирована.
Ранее Главред также сообщал, что в 2012 году урожай зерна в Украине может составить 45-50 млн тонн, сообщил первый вице-премьер Валерий Хорошковский.
«Аграрии не предусматривают значительного снижения валового производства зерна по сравнению с прошлым годом, которое прогнозируется в пределах 45-50 млн тонн, что полностью обеспечит внутреннюю потребность и сохранит определенный потенциал ресурсов для поставки на внешний рынок», – заявил первый вице-премьер.
фото: investgazeta.net
Новости по теме:
Украина соберет до 50 млн тонн зерна
Посевная и подорожание нефти привели к росту цен на бензин в Украине
Закон о земельном кадастре решает ряд наболевших проблем
Производители пообещали стабилизировать цены на подсолнечное масло
МинАПК уже подсчитало, сколько зерна продаст со следующего урожая