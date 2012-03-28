Украина планирует потратить 36 миллиардов на весенне-полевые работы

{1-} На проведение весенне-полевых работ будет необходимо около 36 млрд грн, дефицит на сегодняшний день, составляет 8,5 млрд грн. Об этом на брифинге заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Николай Безуглый.

"Общая стоимость весенне-полевых робот составляет 36 млрд грн. Сельскохозяйственные ресурсы - это 27 млрд грн. Это собственные средства", - заявил Безуглый.

Кроме того, он отметил, что "Дефицит составляет приблизительно 8,5 млрд грн, он будет покрываться за счет кредитных ресурсов, а также кредитование большими компаниями поставщиков материально-технических ресурсов", - сказал Безуглый, передаёт РБК-Украина.

Безуглый также сообщил, что Украина ежемесячно экспортирует около 500 тыс. т пшеницы, из которых 300 тыс. т - продовольственная пшеница, а 200 тыс. т - фуражная пшеница.

"Мы ежемесячно, называю цифры плюс-минус 10%, экспортируем приблизительно до 500 тыс. т пшеницы, из них приблизительно 300 тыс. т - это продовольственная пшеницы, и приблизительно 200 тыс. т - это фуражная пшеница", - сказал Безуглый.

Он предположил, что экспорт пшеницы прошлого урожая значительно оживится весной и летом, когда значительная часть кукурузы, занимающей важное место в структуре экспорта и востребованной на рынке, уже будет проэкспортирована.

Ранее Главред также сообщал, что в 2012 году урожай зерна в Украине может составить 45-50 млн тонн, сообщил первый вице-премьер Валерий Хорошковский.

«Аграрии не предусматривают значительного снижения валового производства зерна по сравнению с прошлым годом, которое прогнозируется в пределах 45-50 млн тонн, что полностью обеспечит внутреннюю потребность и сохранит определенный потенциал ресурсов для поставки на внешний рынок», – заявил первый вице-премьер.

фото: investgazeta.net

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