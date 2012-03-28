Тимошенко предъявлен новый иск почти на 20 миллионов

{1-} Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Юлией Тимошенко убытков в 19,5 млн грн по делу ЕЭСУ, которую она в свое время возглавляла.

«По этому делу прокуратура заявила иск о возмещении убытков. Иск заявлен на полную сумму убытков, которые указаны в этом уголовном деле – 19,5 млн грн», - заявил замгенпрокурора Украины Евгений Блаживский, сообщает «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что речь идет о разворовывании бюджетных средств и неуплате налогов.

Дочь Тимошенко заявила, что по делу ЕЭСУ пытались арестовать ее отца и деда

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко обвиняется в том, что она, будучи руководителем и фактическим владельцем корпорации ЕЭСУ, по предварительному сговору с бывшим премьером Павлом Лазаренко совершила покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабмин обязательств ЕЭСУ перед Министерством обороны РФ на сумму $405,5 млн.

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