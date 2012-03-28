Суд признал законной отмену празднования Дня свободы

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Cудебное производство по делу о признании незаконным указа Президента Украины об отмене празднования Дня свободы 22 ноября сегодня, 28 марта, прекращено.
Такое решение принял Высший административный суд Украины (ВАСУ) в деле по иску главы Ровенской областной организации Украинской народной партии (УНП) Светланы Николиной к Президенту Украины Виктору Януковичу, передает «Интерфакс-Украина».
Коллегия судей в составе 5 человек огласила соответствующее решение в среду, 28 марта, и постановила разъяснить заинтересованным лицам их права обращения в Конституционный суд Украины «для решения вопроса о соответствии Конституции Украины, конституционности законов и других правовых актов Верховной Рады Украины, актов президента Украины».
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Николина, которая является помощником народного депутата лидера УНП Юрия Костенко, отметила после заседания суда, что не удовлетворена данным решением и не исключает повторной подачи иска в ВАСУ или обращения в Конституционный Суд по данному вопросу.
Также она выразила недоумение относительно того, почему суд сначала принял к рассмотрению ее жалобу и открыл административное производство, а затем вынес решение, озвученное сегодня.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 30 декабря 2011 года Виктор Янукович подписал указ, согласно которому 22 января будет отмечаться как День соборности и свободы Украины.
Таким образом, он признал утратившими силу другие указы о праздновании Дня соборности, а также указ от 19 ноября 2005 года о Дне свободы, подписанный предыдущим Президентом Виктором Ющенко.
фото: ukrpes.net
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