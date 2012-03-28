Дело Тимошенко по ЕЭСУ попадет в суд в течение 5 дней

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Заместитель генпрокурора Евгений Блаживский заявил, что дело экс-премьера Юлии Тимошенко по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) будет передано в суд в течение следующих 5 дней.

«Максимальный срок, который предусмотрен законом – это 5 дней», - сказал он, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, 28 марта было завершено ознакомление с материалами этого уголовного дела как самой обвиняемой Юлии Тимошенко, так и ее защиты.

Дочь Тимошенко заявила, что по делу ЕЭСУ пытались арестовать ее отца и деда

«Сегодня обвиняемой Тимошенко вручены полные копии уголовного дела», - сказал Блаживский.

Замгенпрокурора также сообщил, что на данный момент прокурор Харьковской области определяет, в какой именно суд направить это дело.

Между тем, Блаживский пояснил, что, согласно законодательству, его может рассматривать либо райсуд по месту совершения преступления, либо по месту расследования дела.

фото: byut.com.ua

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