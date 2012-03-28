Милиция назвала причины пожара в колонии для пожизненно осужденных в Сокале

28 марта 2012, 15:59

{1-}

Милиция рассматривает две версии возникновения пожара в исправительной колонии строгого режима №47 города Сокаль Львовской области: поджог и нарушение правил пожарной безопасности.

Об этом сегодня, 28 марта, сообщили в областном управлении МВД, передает «Интерфакс-Украина».

В то же время, Государственная пенитенциарная служба подчеркнула, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.

Пожар в колонии для пожизненно осужденных сделал «бездомными» 150 человек

«Окончательные причины пожара и материальные убытки будут установлены служебной проверкой, следствием и соответствующей экспертизой», - отметили тюремщики.

В МВД сообщили, что во время пожара Сокальской колонии охрану общественного порядка обеспечивало более 450 милиционеров и военнослужащих внутренних войск. Милиция оказывала помощь в эвакуации осужденных.

«Ряд руководителей Государственной пенитенциарной службы выехали непосредственно на место события для изучения причин и условий, которые способствовали ее возникновению, изучение морально-психологического климата среди осужденных, принятия оперативных решений», - подчеркнули тюремщики.

На Львовщине горит колония для пожизненно заключенных (ФОТО)

Кроме того, в милиции опровергли слухи о том, что кто-то из заключенных во время пожара скрылся, или пострадал. «Это неправда», - заявили в МВД.

 

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после пожара около 150 из 612 заключенных из Сокальской колонии были переведены в другие исправительные учреждения области.

27 марта, около 15:00 в колонии в корпусе, где отбывают наказание приговоренные к пожизненному заключению, вспыхнул пожар на крыше.

Из-за пожара было уничтожено 1200 кв м крыши и 144 кв м перекрытия, в том числе купол церковной башни 17 века. Пожар был ликвидирован около 18:00, никто не пострадал.

Как известно, колония располагается в архитектурном комплексе бывшего монастыря отцов-бернардинцев. Монастырь построен в начале 17-го века и использовался по назначению до 1951 года, когда соответствующий регион был передан СССР от Польши в обмен на территории в Прикарпатье. В 1951 году монастырь был перепрофилирован в дом престарелых, а в 1958 – в исправительную колонию.

В настоящий момент колония в Сокале – одна из восьми на территории Украины, где содержатся пожизненно заключенные.

В результате пожара сгорел находящийся на территории монастыря костел Девы Марии, сооруженный в 17 веке.

фото, видео: zik.ua

Новости по теме:

Через две недели в Раду будет внесен законопроект о смертной казни

Преступление против Оксаны Макар: вернут ли в Украину смертную казнь?

Украинца приговорили к пожизненному заключению в Египте

Отсидевшего за «пологовского маньяка» 8 лет не отпустили на свободу (ВИДЕО)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять