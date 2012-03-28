Милиция назвала причины пожара в колонии для пожизненно осужденных в Сокале

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Милиция рассматривает две версии возникновения пожара в исправительной колонии строгого режима №47 города Сокаль Львовской области: поджог и нарушение правил пожарной безопасности.

Об этом сегодня, 28 марта, сообщили в областном управлении МВД, передает «Интерфакс-Украина».

В то же время, Государственная пенитенциарная служба подчеркнула, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.

Пожар в колонии для пожизненно осужденных сделал «бездомными» 150 человек

«Окончательные причины пожара и материальные убытки будут установлены служебной проверкой, следствием и соответствующей экспертизой», - отметили тюремщики.

В МВД сообщили, что во время пожара Сокальской колонии охрану общественного порядка обеспечивало более 450 милиционеров и военнослужащих внутренних войск. Милиция оказывала помощь в эвакуации осужденных.

«Ряд руководителей Государственной пенитенциарной службы выехали непосредственно на место события для изучения причин и условий, которые способствовали ее возникновению, изучение морально-психологического климата среди осужденных, принятия оперативных решений», - подчеркнули тюремщики.

На Львовщине горит колония для пожизненно заключенных (ФОТО)

Кроме того, в милиции опровергли слухи о том, что кто-то из заключенных во время пожара скрылся, или пострадал. «Это неправда», - заявили в МВД.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после пожара около 150 из 612 заключенных из Сокальской колонии были переведены в другие исправительные учреждения области.

27 марта, около 15:00 в колонии в корпусе, где отбывают наказание приговоренные к пожизненному заключению, вспыхнул пожар на крыше.

Из-за пожара было уничтожено 1200 кв м крыши и 144 кв м перекрытия, в том числе купол церковной башни 17 века. Пожар был ликвидирован около 18:00, никто не пострадал.

Как известно, колония располагается в архитектурном комплексе бывшего монастыря отцов-бернардинцев. Монастырь построен в начале 17-го века и использовался по назначению до 1951 года, когда соответствующий регион был передан СССР от Польши в обмен на территории в Прикарпатье. В 1951 году монастырь был перепрофилирован в дом престарелых, а в 1958 – в исправительную колонию.

В настоящий момент колония в Сокале – одна из восьми на территории Украины, где содержатся пожизненно заключенные.

В результате пожара сгорел находящийся на территории монастыря костел Девы Марии, сооруженный в 17 веке.

фото, видео: zik.ua

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