К Иващенко в суд в очередной раз вызвали «скорую»

{1-} В среду, 28 марта, к бывшему вр.и.о. министра обороны Валерию Иващенко во время судебного заседания по его делу в Печерском районном суде Киева в очередной раз была вызвана бригада медиков «скорой помощи».

Во второй половине дня во время судебного заседания Иващенко попросил объявить технический перерыв, поскольку у него обострилась боль в позвоночнике, сообщает УНИАН.

Для снятия болевого синдрома суд объявил технический перерыв и принял решение вызвать «скорую помощь», медики которой сейчас оказывают необходимые лечебные процедуры Иващенко.

Иващенко диагностировали прогрессирующую атрофию, но из СИЗО не выпускают

Ранее «Главред» сообщал, что Главным управлением военных прокуратур Генпрокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению Иващенко в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

Он был задержан в августе 2010 года. Ему было избрана мера пресечения – взятие под стражу. За время пребывания в СИЗО состояние здоровья Иващенко очень ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.

фото: podrobnosti.ua

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