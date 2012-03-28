Сотни афганок арестованы за побег из дома от насилия

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В Афганистане арестованы сотни женщин, сбежавшие из дома от насилия.

Об этом сообщили в правозащитной организации Human Rights Watch.

Как утверждают в организации, среди задержанных есть несовершеннолетние девушки и взрослые женщины. Их арестовали за так называемые «моральные преступления», под которыми как правило подразумевается бегство от брака по принуждению или от домашнего насилия, пишет Би-Би-Си.

Одна из задержаных женщин рассказала, что сбежала из дома, так как ее отец и брат были очень грубы с ней: «Мой отец художник, он уходит на работу рано утром. Он подходит и бьет меня по голове, приговаривая «почему мой завтрак еще не готов»? Моя мать также страдала от такого обращения с того дня, как вышла замуж».

Афганская женщина, жертва домашнего насилия

Как сообщалось, в Индии женщины все чаще становятся жертвами насилия только из-за того, что их попросту не хватает на всех мужчин.

По статистике, в 2011 году на 1000 новорожденных индийских мальчиков приходится всего 914 девочек, тогда как в 1981 году на 1000 младенцев мужского пола приходилось 962 женского.

Эта демографическая проблема привела к тому, что в Индии женщины превратились в «товар» - их похищают и продают. Не застрахованы даже замужние женщины - зачастую их вынуждают вступать в половые отношения с родственниками мужа.

В некоторых районах появилась негласная практика: когда один из холостяков все же обзаводится женой, «пользоваться» ей начинают и другие его родственники мужского пола. Женщины, попавшие в сексуальное рабство внутри семьи, бесправны и просто боятся обратиться за помощью в полицию.

фото: dw.de, Радио Свобода

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