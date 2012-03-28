Работодатели смогут увольнять украинцев в любое время и без объяснения причин

{1-} Украинские работодатели, по новому Трудовому кодексу, смогут увольнять сотрудников без объяснения причин.

Об этом заявил ведущий эксперт Центра Разумкова Павел Розенко, передает УНН.

Законопроект, который сейчас находится в Верховной Раде, значительно расширяет права работодателей при приеме работников, и особенно при их увольнении.

Каждый пятый молодой украинец - безработный

По словам эксперта, в Кодексе есть существенный перекос в сторону расширения прав работодателей, а возможности наемных работников значительно ограничены. Это связано с тем, что Трудовой кодекс писали под себя как раз крупнейшие работодатели страны.

«В нем ослаблены возможности профсоюзов, особенно в вопросе отстаивания прав наемных работников. Здесь возникнут определенные трудности для наемных работников, которые могут привести к тому, что фактически работодатель получит право увольнять работников в любое время без достаточных к тому аргументов и фактически без согласия профсоюзного комитета. И украинцы фактически потеряют всякую возможность отстоять свои права при увольнении», - заявил Розенко.

Почти все налоги в Украине платит крупный бизнес - Азаров

По его мнению, новый Трудовой кодекс будет антисоциальным. Он будет полезен крупным собственникам и работодателям в стране.

«Очень странно выглядит, когда работодатели Украины сами начинают переписывать социальные законы. Совершенно очевидно, что ни о каких серьезных реформах речь идти не может. Понятно, что работодатель будет переписывать законодательство, ориентируясь на свои собственные интересы», - отметил эксперт.

При этом Розенко отмечает, что сомневается в возможности принятия Трудового кодекса в апреле 2012 года. Он уверен, что в законопроекте есть много несогласованных моментов, а глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ проявлял желание переписать законопроект.

Социнициативы Януковича: поделятся ли богатые с бедными?

Как заявил эксперт, во всем мире законы, касающиеся социальной защиты, оплаты труда, условий труда, разрабатываются в рамках трехстороннего диалога между правительством, работодателями и профсоюзами.

«На сегодняшний день в Украине сложилась ситуация, когда все эти три стороны контролируются одними и теми же структурами, одними и теми же людьми. В правительстве сегодня крупнейшие работодатели, Федерацию работодателей тоже возглавляет крупнейший работодатель (Дмитрий Фирташ – прим.ред.), а профсоюзы переведены в режим ручного управления представителями нынешней власти», - заявил Розенко.

фото: s-resourses.ru

Новости по теме:

Доходы бедных украинцев в 18 раз меньше, чем у богатых

Азаров потребовал закрывать аптеки, завышающие цены на лекарства

Янукович уверен, что украинская экономика выдержит его социнициативы

Каждый пятый молодой украинец - безработный