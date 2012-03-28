АП: Янукович и Обама беседовали 20 минут, а не 4

{1-} Главной темой встречи Президентов США и Украины Барака Обамы и Виктора Януковича, которая продлилась около 20 минут, стал вклад Украины в мировую безопасность.

Об этом заявил советник Президента Украины Андрей Гончарук, передает «Интерфакс-Украина».

«Я хочу подчеркнуть, что после встречи и в комментариях Президента Украины, и в информации, которую распространял Белый дом, говорилось о большом вкладе Украины в мировую безопасность, и это было главной темой разговора. Попутно президенты обсудили вопросы предстоящих выборов и современную политическую ситуацию», - сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что это была «встреча, а не кулуарное общение».

«Как и планировалось, она не была длительной, но вопросы, которые обсуждались, являются чрезвычайно важными для обеих стран», - отметил Гончарук.

По его словам, Обама высоко оценил выполнение Украиной взятых обязательств и поблагодарил украинскую сторону за вывоз всех запасов высокообогащенного урана с территории страны.

«Очевидно, этот факт подчеркивает лидерство Украины в вопросах ядерной безопасности. Собственно, оба лидера констатировали, что это действительно важный шаг к мировой ядерной безопасности, и этот шаг сделала Украина», - сказал советник президента.

При этом он выразил удивление комментариями в украинском информационном пространстве, в которых о содержании встречи президентов почти не говорят, «зато считают минуты в тех или иных переговорах».

«Вот, например, я прочел в одном из изданий, что встреча Януковича с Обамой длилась 4 минуты. Это при том, что представителей этой газеты ни на саммите, ни, разумеется, на встрече не было – там были только президенты стран и члены официальных делегаций. В действительности встреча длилась почти 20 минут, и происходила как раз перед второй пленарной сессией саммита», - пояснил Гончарук.

Это нормальная мировая дипломатическая практика проведения «двусторонок» на многосторонних мероприятиях, добавил он.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 27 марта Президент Виктор Янукович на саммите по вопросам ядерной безопасности в Сеуле, пообещал начать строительство саркофага над Чернобыльской АЭС 26 апреля.

В Сеуле глава украинского государства встретился с президентом США Бараком Обамой, а также главами Еврокомиссии и Европейского совета Жозе Мануэлом Баррозу и Херманом ван Ромпеем.

фото: president.gov.ua

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