Дочь Качиньского просит нового расследования катастрофы под Смоленском

28 марта 2012, 17:05

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Дочь погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году президента Польши Леха Качиньського Марта Качиньская выступая перед депутатами Европарламента рассказала, почему, на ее взгляд, не стоит доверять официальному расследованию причин трагедии.

Перед депутатами также выступили эксперты, которые указывали на несоответствия в официальном докладе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и польской комиссии по расследования катастрофы и убеждали в необходимости проверки всех фактов, пишет РИА Новости.

Марта Качиньская пояснила цель этих слушаний. «Я рассчитываю на то, что правда о причинах катастрофы получит более широкое распространение. Я понимаю, что на Западе затруднена передача информации о последних выводах относительно катастрофы. Речь идет о популяризации новейших выводов, а также о созыве международной комиссии, которая объективно изучит то, что случилось», - сказала она.

Польша скорбит (ФОТО)

По ее словам, официальная версия о том, что катастрофа произошла по вине пилота, который пытался посадить самолет в условиях густого тумана, является «лживой».

Ряд ученых из Польши и США указали в ходе слушаний на несовпадения данных расследования о последних минутах полета. По их мнению, выводы российской и польской комиссий противоречат показаниям датчиков высоты.

Группа преподавателей польских вузов также предложила собрать комиссию экспертов, которая бы получила доступ к документам следствия и занялась бы их анализом. В частности, подозрение экспертов вызвали странные, на их взгляд, деформации частей корпуса самолета, которые могли бы указывать на возможность взрыва на борту.

Перед депутатами также выступила вдова покойного командующего ВВС Польши генерала Анджея Бласика, которого поначалу заподозрили в давлении на экипаж. Она охарактеризовала мужа как последовательного борца с проявлениями коммунистического менталитета в войсках. После ее эмоционального выступления депутаты Европарламента долго аплодировали стоя.

Брат Леха Качиньского глава партии Закон и справедливость Ярослав Качиньский следил за слушаниями из Варшавы. Он также не исключил, что самолет был уничтожен в результате покушения.

«Если там были взрывы, как говорилось сегодня, то эта катастрофа больше выглядит как покушение. Если эта катастрофа больше похожа не покушение, то это новое качество в политике», - сказал он в ходе видео-моста с Европарламентом.

Напомним, самолет польского президента Леха Качиньского разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. При посадке он зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа - все они погибли.

фото: vesti.ru

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