Завтра Оксане Макар проведут очередную операцию

{1-} Завтра, 29 марта, Оксане Макар предстоит очередная операция.
Об этом сообщил лечащий врач девушки, глава Донецкого ожогового центра Эмиль Фисталь, передает портал «Новости-N».
«Это будет очередное удаление погибших тканей, чтобы уменьшить уровень интоксикации», - пояснил профессор Фисталь.
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Состояние своей пациентки врач по-прежнему расценивает как крайне тяжелое – самостоятельно дышать Оксана все еще не может.
Кроме того, вызывает опасения состояние полиорганной недостаточности – сепсисом поражены все жизненно важные внутренние органы: сердце, печень, легкие, почки.
По словам Фисталя, благоприятным будет переход девушки на самостоятельное дыхание, однако произвести этот переход пока не удается.
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У пациентки по-прежнему диагностируется двусторонняя пневмония, она получает большие дозы антибиотиков.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, у 18-летней Оксаны Макар, которую изнасиловали, попытались задушить и сжечь трое николаевских отморозков, обнаружена новая болезнь – фарингит.
Он начался после операции на горле, которую девушке сделали для того, чтобы она могла самостоятельно дышать.
фото: mukola.net
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