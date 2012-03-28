Активист налогового Майдана попросил политического убежища в Европе

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Активист «налогового Майдана» Сергей Костаков попросил политическое убежище в одной из европейских стран.

Об этом в блоге на написал журналист Сергей Соболев, пишет Украинская правда.

По его словам, против Костакова было возбуждено уголовное дело за повреждение автомобиля во время акций «налогового Майдана».

Между тем, активист считает, что нападение на автомобиль организовала сама милиция и его судили незаконно.

Костаков провел в СИЗО более семи месяцев, а выехал из Украины после того, как незнакомый человек предупредил, что его «уже ждут на зоне».

«Тогда он решил бежать, оставил в Киеве жену и дочь. В хорошей европейский стране налоговый майдановец попал в фильтрационный лагерь... Сейчас уже на свободе - ждет решения правительства о предоставлении политического убежища», - пишет Соболев.

Напомнми, ранее убежище в Чехии получили экс-министр экономики Богдан Данилишин и муж Юлии Тимошенко Александр. Из страны также выехал бывший владелец компании ProstoPrint, которая печатала футболки «Спасибо жителям Донбасса ...», Денис Олейников.

Арсен Аваков может тоже никогда не вернуться на территорию Украины, если Италия предоставит ему политическое убежище.

фото: bilozerska.livejournal.com

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