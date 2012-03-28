Польский журналист составил карту взяток на границе с Украиной

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Украинские пограничники за взятку от 50 до 500 гривен пропускают автомобилистов через границу с Польшей без очереди.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24, журналист которого пересек пять из шести автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе, передает УНИАН.

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«Улучшение пересечения границы в пунктах пропуска с Украиной перед Евро-2012 – это лозунг чиновников. Если кто-то хотя бы раз пробовал пересечь эту границу, то реагирует на слово «улучшение» только с иронической улыбкой. Там, чтобы проехать немного быстрее, нужно заплатить», - отмечает телеканал.

По данным телеканала, дороже всего проезд в обе стороны обойдется в пункте пропуска «Зосин-Устилуг» (Волынская область), а дешевле всего – в «Хребетне-Рава-Русская» (Львовская область).

«Здесь пограничник получает 100 гривен. Все записано на скрытую камеру», - сообщает TVN24.

Услуги за «обход» очереди предлагают также посторонние люди в штатском.

«Открыто садятся в автомобили, на которых едут туристы. Все между собой сотрудничают и передают друг другу клиентов. Так, заплатив «бандитам» соответствующую сумму, доезжают до шлагбаума», - сообщает телеканал.

Часть автомобилистов проезжает очередь по обочине дороги, а некоторые даже едут по встречной полосе до самого пункта пропуска, где нужно будет заплатить пограничнику 200 гривен.

«Есть риск, что на дороге будет патруль милиции, который тоже ждет взятку», - отмечает телеканал.

«Несмотря на то, что все об этом знают, украинская пограничная служба делает вид, что ей ничего не известно», - сообщает журналист, резюмируя, что несколько гривен позволили ему сэкономить в очередях 20 часов.

фото: podrobnosti.ua

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