Никакой Украины быть не может в природе – российский политолог

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В исторической перспективе Россия должна воссоединиться с Украиной.
Об этом заявил российский политический обозреватель Михаил Леонтьев на курсах журналистского мастерства, организованных Институтом стран СНГ в Ялте, пишет Новый регион.
«Никакого украинского государства быть не может в природе, если есть Россия. Я верю в будущее украинского государства только, если развалится Россия», – сказал он.
«Вся идентичность Украины в том, что она – не Россия. Украину как государство можно было бы назвать «Нероссия»… Никто ведь не пишет книгу «Германия – не Россия!». Даже книгу «Финляндия – не Россия». А с Украиной нужно постоянно придумывать какую-то мифологию», – подчеркнул Леонтьев.
«Исторически, Юго-Восточная Украина – это просто Россия… Львов был польским городом… Вполне вероятно, что интеграция будет происходить через ее развал», – сказал эксперт.
«Для того, чтобы реинтегрировать, Россия должна состояться как магнит – экономический, политический, военно-политический», – отметил Леонтьев.
фото: forumdaily.com
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