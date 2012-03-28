Никакой Украины быть не может в природе – российский политолог

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В исторической перспективе Россия должна воссоединиться с Украиной.

Об этом заявил российский политический обозреватель Михаил Леонтьев на курсах журналистского мастерства, организованных Институтом стран СНГ в Ялте, пишет Новый регион.

«Никакого украинского государства быть не может в природе, если есть Россия. Я верю в будущее украинского государства только, если развалится Россия», – сказал он.

«Вся идентичность Украины в том, что она – не Россия. Украину как государство можно было бы назвать «Нероссия»… Никто ведь не пишет книгу «Германия – не Россия!». Даже книгу «Финляндия – не Россия». А с Украиной нужно постоянно придумывать какую-то мифологию», – подчеркнул Леонтьев.

«Исторически, Юго-Восточная Украина – это просто Россия… Львов был польским городом… Вполне вероятно, что интеграция будет происходить через ее развал», – сказал эксперт.

«Для того, чтобы реинтегрировать, Россия должна состояться как магнит – экономический, политический, военно-политический», – отметил Леонтьев.

фото: forumdaily.com

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